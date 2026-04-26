Schmerzensschreie, dann Krankenhaus: Drama um Ex-Leipzig-Star Xavi

London (Großbritannien) - Es ist definitiv nicht sein Jahr! Nicht nur, dass Ex-RB-Leipzig-Star Xavi Simons (23) eine mehr als desolate Saison mit den Tottenham Hotspurs spielt. Jetzt hat sich der Niederländer womöglich sogar noch schwer verletzt.

Unter Schmerzen blieb Xavi Simons (23) am Sonntag nach einem Zweikampf liegen. © DARREN STAPLES / AFP

Die abstiegsbedrohten Engländer spielten am Sonntag beim bereits feststehenden Absteiger, den Wolverhampton Wanderers.

In der 58. Minute beim Stand von 0:0 ging Simons nach einem Kontakt mit Wolves-Verteidiger Hugo Bueno (23) schreiend im eigenen Strafraum zu Boden, hielt sich in der Folge das Knie.

Zunächst wurde der Nationalspieler an der Seitenlinie behandelt, robbte dann zurück auf das Feld, um das Spiel zu unterbrechen. Es ging schließlich nicht weiter.

Er wurde auf einer Trage aus dem Stadion-Innenraum und schließlich direkt zur Untersuchung gebracht, das sah gar nicht gut aus.

Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, doch immerhin konnte Coach Roberto De Zerbi (46) nach Abpfiff leise Hoffnungen machen. "Xavi hatte Schmerzen, aber ich habe vor zwei Minuten mit ihm gesprochen, und es geht ihm besser als direkt, nachdem er sich die Verletzung zugezogen hatte. Es geht aber ums Knie, und wenn das Knie betroffen ist, ist die Situation deutlich schwieriger", so der Trainer auf der Vereinsseite.