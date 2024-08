Schrecklich! Fußball-Profi (27) kollabiert auf dem Platz - und stirbt Tage später

Profi-Fußballer Juan Izquierdo wurde nur 27 Jahre alt. © EITAN ABRAMOVICH / AFP

Schreckliche Nachrichten aus Brasilien: Vier Tage, nachdem Juan Izquierdo in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist er an den Folgen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes verstorben.

Dies teilte sein Verein Club Nacional am Dienstagabend auf Berufung der Ärzte mit. Demnach sei der Uruguayer um 21.38 Uhr verstorben (Ortszeit).

Der Verteidiger war am vergangenen Donnerstag in der 83. Minute auf dem Platz erst getorkelt und dann umgefallen. In den Armen eines Mitspielers sank er zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Allein beim Anblick dieser Szenen konnte es einen schaudern.

Mitspieler realisierten schnell den Ernst der Lage, winken Hilfe heran. Sanitäter rannten zum kollabierten Spieler, ein Krankenwagen brauste Sekunden später aufs Feld.

Kurzerhand wurde der Uruguayer in ein Krankenhaus abtransportiert, dort wurde eine Herzrhythmusstörung diagnostiziert. Jetzt ist er tot.