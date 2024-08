23.08.2024 17:19 Schockmoment bei der Copa Libertadores: Spieler kollabiert auf dem Platz!

Riesen Schock in Brasilien: In einem Spiel der Copa Libertadores kollabiert kurz vor Schluss ein Fußballer und muss per Krankenwagen abtransportiert werden!

Von Lukas Schulze

São Paulo (Brasilien) - Riesen Schock in Brasilien: In einem Entscheidungsspiel der Copa Libertadores kollabiert kurz vor Schluss ein Spieler und muss per Krankenwagen abtransportiert werden! Fußballer Juan Izquierdo (27, verdeckt) liegt bewusstlos am Boden. © NELSON ALMEIDA / AFP Dieser Moment lässt den Fußball in den Hintergrund rücken! Es läuft am Donnerstagabend die 83. Minute des Achtelfinals zwischen dem brasilianischen FC São Paulo und dem uruguayischen Club Nacional. Eigentlich ist das Spiel beim Stand von 2:0 für die Gastgeber ohnehin unterbrochen, doch plötzlich taumelt Verteidiger Juan Izquierdo (27) orientierungslos über den Platz. In den Armen eines Mitspielers sinkt er zu Boden und bleibt liegen. Welch schauriger Moment! Schnell realisieren die Mitspieler den Ernst der Lage, winken Hilfe heran. Sanitäter rennen zum bewusstlosen Spieler, ein Krankenwagen braust Sekunden später aufs Feld. Wenig später wird der Uruguayer, der zur Pause eingewechselt wurde, ins Krankenhaus abtransportiert. Diagnose: Herzrhythmusstörung! Der Schiedsrichter pfeift nach acht Minuten Unterbrechung das Spiel wieder an, muss noch 13 Minuten nachspielen lassen. Sportlich passiert nach dem Schock nichts mehr, viel wichtiger ist: Wie geht es dem Uruguayer? Juan Izquierdo vom Club Nacional erlitt eine Herzrhythmusstörung Die Spieler stehen unter Schock, der Uruguayer muss per Krankenwagen abtransportiert werden. © NELSON ALMEIDA / AFP Wenige Stunden nach dem Zusammenbruch teilt sein Verein teilt über "X" mit: "Er wird im Albert-Einstein-Krankenhauses behandelt. Sein Zustand ist derzeit stabil und er bleibt unter Beobachtung. Wir werden die Informationen weiter aktualisieren. Kämpf weiter, Juan!" Besonders tragisch: Für Izquierdo war die Achtelfinalpartie in der Champions League Südamerikas wohl die größte seiner Karriere, für seinen Klub mindestens das Highlight der Saison - mit bitterbösem Ende! Selbst der siegreiche Gastgeber nimmt später Anteil: "Unsere Gedanken sind bei Juan Izquierdo, dem Spieler von Nacional. Viel Kraft, Juan. Wir sind mit dir."

Titelfoto: NELSON ALMEIDA / AFP