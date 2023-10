Schweigeminute sorgt für großen Ärger: Israelische Profis weigern sich, zu spielen

Antalya (Türkei) - Der Israel-Krieg wütet nach wie vor und fordert zahlreiche Todesopfer. Für diese wird in der Bundesliga eine Schweigeminute abgehalten. Auch in der türkischen Süper Lig gibt es an diesem Wochenende eine Schweigeminute - allerdings nur für die Opfer im Gaza-Streifen. Darauf reagieren zwei israelische Nationalspieler mit einem Boykott.