Liebes-Aus nach pikantem Kuss-Video! Argentinien-Legende trennt sich von Model

Argentinien - Erst Karriere- und jetzt das Liebes-Aus! Vor knapp zwei Jahren war Star-Stürmer Sergio Agüero (35) gezwungen, seine Fußballschuhe aufgrund von Herzproblemen an den Nagel zu hängen. Im Ruhestand ging nun auch noch seine Beziehung mit dem argentinischen Model Sofía Calzetti (27) in die Brüche.

"Ich bin nicht in einer neuen Beziehung und respektiere ihn weiter als Menschen. Die Gründe für die Trennung liegen zwischen uns, es gab Beziehungsprobleme", so Calzetti.

Die Aufnahme sei nicht der Trennungsgrund gewesen und sie liebe den ehemaligen Fußballprofi immer noch sehr. "Es werden viele Dinge gesagt, die nicht wahr sind. Alles ist in Ordnung, wir haben einen guten Dialog, aber es wird viel Unsinn erzählt."

In der Folge brodelte die Gerüchteküche bereits, da sich Agüero und Calzetti zwischenzeitlich auf ihren sozialen Kanälen entfolgt waren und gemeinsame Bilder gelöscht hatten.

Seit 2019 waren der frühere Knipser und die hübsche Blondine liiert, doch dann tauchte Mitte August auf dem Instagram-Account " gossipeame " plötzlich ein pikantes Video auf, das die 27-Jährige in einem Club beim Kuss mit einem anderen Mann zeigen soll.

Auch wenn ein gewisser Erling Haaland (23, nicht im Bild) schon jetzt kräftig an seinem Denkmal rüttelt, ist Sergio "Kun" Agüero (35, vorn) noch der erfolgreichste City-Goalgetter aller Zeiten. © Jon Super/AP/dpa

Dann wurde sie deutlich: "Es gab keinen Kuss. Ich bin mit ein paar Freundinnen tanzen gegangen, wie hatten Spaß, mehr nicht."

Vor seiner Romanze mit der ausgebildeten Auktionatorin war Agüero bereits mit der Tochter der mittlerweile verstorbenen Argentinien-Legende Diego Maradona (†60), Gianinna Maradona (34), verheiratet.

2009 kam ihr gemeinsamer Sohn Benjamin (14) zur Welt, Ende 2012 reichte das Paar allerdings nach vier Jahren die Scheidung ein.

Einige Monate zuvor war der Edeltechniker für 40 Millionen Euro von Atlético Madrid zu Manchester City gewechselt. In den folgenden zehn Jahren sollte er 260 Treffer in 390 Pflichtspielen für die "Skyblues" erzielen, fünf Meisterschaften gewinnen und zum erfolgreichsten ausländischen Torjäger in der Geschichte der englischen Premier League avancieren.

Nach seinem Abschied im Sommer 2021 heuerte er beim FC Barcelona an, doch wenig später brach er bei der LaLiga-Partie gegen Deportivo Alavés auf dem Feld zusammen.