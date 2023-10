Sie wollte sechs Kilo Kokain schmuggeln: Ex-Spielerfrau muss in den Knast!

Die frühere Pornodarstellerin, die zwei Kinder mit dem 27-fachen Nationalangreifer der "La Celeste" hat, soll ihr Wissen um die in einem Koffer-Geheimfach versteckten Drogen zunächst geleugnet haben.

Allerdings flog die Masche demnach bereits am 24. Juni während einer Routinekontrolle am Flughafen der uruguayischen Hauptstadt Montevideo auf, woraufhin die Gruppe festgenommen wurde.

Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung The Sun wollte Mía Etcheverría (27) zusammen mit vier weiteren Personen rund sechs Kilogramm Kokain nach Spanien schmuggeln.

Richard Morales (heute 48, v.) jubelt bei der WM 2002 über seinen Treffer gegen Senegal. (Archivfoto) © JACQUES DEMARTHON / AFP

Vor allem von den Ermittlern entdeckte Telegram-Nachrichten auf ihrem Handy belasteten die zweifache Mutter schwer. Darin habe sie den anderen Bandenmitgliedern nämlich Schmuggel-Tipps gegeben.

"Es ist Eure Attitüde, die Eure Reise bestimmen wird, versteht Ihr? Hört beim Reisen immer Musik. Wenn Ihr aus dem Flugzeug steigt, macht Fotos (aber ladet nichts hoch), bis Ihr das Ziel erreicht. So touristisch wie möglich, glaubt mir", hieß es laut dem Bericht in den verschickten Texten.



Darüber hinaus soll Morales demzufolge die Anwaltskosten von Etcheverría bezahlt haben, allerdings wollte er sich zur Tat seiner früheren Partnerin nicht äußern.

"Heute sind meine Töchter und ihr Wohlergehen meine einzige Priorität und ich werde sie vor jeglicher Medienpräsenz im Zusammenhang mit diesem Thema schützen", erklärte der ehemalige Profi in einem Statement.



Und er fügte an: "Ich verstehe, dass wir beide in unterschiedlichen Kontexten in der Öffentlichkeit stehen, aber ich halte es für unnötig, ständig von mir und meinen Töchtern zu sprechen."

"El Chengue" ging zwischen 2002 und 2007 für CA Osasuna und den FC Malaga in der spanischen LaLiga auf Torejagd und erzielte zwölf Treffer in 73 Einsätzen.

Mit Uruguay nahm er außerdem an der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea teil, schied aber bereits nach der Gruppenphase aus.