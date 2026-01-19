Skandal-Finale im Afrika-Cup: Trainer schickt sein Team vom Platz, Spiel fast abgebrochen!

Senegal entscheidet das Finale des Afrika-Cups gegen Marokko in der Verlängerung für sich, doch über das Spiel selbst spricht im Anschluss keiner mehr.

Von Aliena Rein

Rabat (Marokko) - Dieses Endspiel wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen, doch das nicht auf die positive Art! Senegal hat das Finale des Afrika-Cups mit 1:0 (0:0, 0:0) n. V. gegen Gastgeber Marokko für sich entschieden - doch ein irrer Elfmeterzoff samt viertelstündiger Spielunterbrechung überschattete die komplette Partie.

Der Senegal gewinnt den Afrika-Cup! Doch an das Spiel selbst erinnert sich im Nachhinein keiner mehr. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa Es lief die siebte Minute der Nachspielzeit, als Schiedsrichter Jean Jacques Ndala (38) beim Stand von 0:0 nach einem VAR-Check plötzlich auf Elfmeter für Marokko entschied. Die Senegalesen rasteten komplett aus, schließlich hatte El Hadji Malick Diouf (21) Brahim Díaz (26) nur leicht berührt und der Unparteiische gerade einmal fünf Minuten vorher einen Treffer des Senegals wegen eines ähnlich leichten Fouls nicht anerkannt. Es kam zu minutenlangen Wortgefechten zwischen Spielern, Trainern, Schiedsgericht - dann schickte Senegal-Coach Pape Thiaw (49) seine Mannschaft in die Kabine! Fußball International "Wahrsager" garantiert Titelgewinn: Nach Aus im Viertelfinale klicken die Handschellen Beinahe alle Athleten inklusive der Ersatzspieler kamen der Aufforderung ihres Trainers nach und verschwanden in die Katakomben, nur Ex-Bayern-Star Sadio Mané (33) blieb auf dem Platz, auf den inzwischen auch Fans gestürmt waren. Der frühere Bayern-Star war es auch, der seine Mannschaft nach rund zehn Minuten wieder aus der Kabine holte.

Rudelbildung beim Afrika-Cup-Finale: Erst wurde dem Senegal ein Treffer nicht anerkannt, weil der Schiedsrichter zu früh abpfiff, danach gab es einen umstrittenen Elfmeter gegen den späteren Sieger. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Senegals Idrissa Gueye (36, Nr. 5) fordert seine Teamkollegen auf, den Platz zu verlassen. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Mehrere Fans stürmten in der Unterbrechung auf den Platz und mussten von Sicherheitskräften heruntergetragen werden. © Themba Hadebe/AP/dpa

Afrika Cup: Brahim Díaz scheitert mit Panenka-Elfmeter, Marokko verliert Finale im eigenen Land