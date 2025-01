Kult-Stürmer heiratet Nichte seiner Ex: Tante reagiert mit brutaler Demütigung!

Campina Grande (Brasilien) - Diese Hochzeitsglocken lassen nicht jedes Herz höherschlagen! Der ehemalige brasilianische Nationalstürmer Hulk (38) und Partnerin Camila Angelo (35) haben sich am Freitag das Jawort gegeben. Bei der Braut handelt es sich allerdings um die Nichte seiner Ex-Frau Iran Angelo (55) , was in der Familie offenbar noch nicht alle verdaut haben.

Wie " Globo " berichtet, kam die Trauung bei der Verwandtschaft daher auch nicht durchweg gut an. Demnach rechnete Rayssa Angelo, eine weitere Tante von Camila und Schwester von Iran, in ihrer Insta-Story schonungslos mit ihrer Nichte ab.

Hulk und seine Camila (35) zeigen sich regelmäßig verliebt in den sozialen Netzwerken. Das schmeckt aber nicht allen Familienmitgliedern. © Screenshot/Instagram/hulkparaiba

Vor allem der Gedanke an Camilas Oma verdrehe Rayssa den Magen: "Wenn meine Mutter am Leben wäre, wäre sie sicher nicht in der Lage, eine solche Monstrosität zu ertragen", schrieb die Tante.

Camila soll zudem unter dem Dach ihrer Großmutter aufgewachsen sein, die wiederum auf den Tag genau sieben Jahre vor der Hochzeit gestorben sei. "Und heute passiert ein makaberes Spektakel, das mir begreiflich macht, dass es besser ist, dass sie nicht mehr hier ist, denn sie hätte diese Scham nicht ertragen", so die Tante.

"Es ist traurig zu erkennen, dass Judas nicht nur in alten Geschichten vorkommt, manchmal schläft er unter demselben Dach, isst am selben Tisch und jagt dir im richtigen Moment seinen Dolch in den Rücken", feuerte Rayssa schonungslos in Richtung ihrer Nichte.

Darüber hinaus warf sie Camila vor, nur hinter dem Geld von Hulk her gewesen und eine "betrügerische, manipulative, grausame Frau" zu sein.

Bereits kurz nach dem familieninternen Liebeswechsel prasselte in den sozialen Netzwerken viel Hass auf die 35-Jährige ein, die daher zwischenzeitlich sogar ihre Profile sperren ließ.