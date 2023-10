Skandal-Szene: Zwei Männer zeigen lachend das Foto eines verstorbenen Fußball-Fans (†6)

Sheffield (England) - Sein Schicksal berührte Millionen Menschen auf der ganzen Welt, zwei Idioten missbrauchten sein Andenken nun, um gegnerische Fans zu provozieren. In der englischen zweiten Fußball-Liga hat sich am Freitag ein handfester Skandal abgespielt.

Während der Partie von Sheffield Wednesday gegen den AFC Sunderland hielten zwei Männer mit ihren Handys das Foto des kleinen Bradley Lowery (†6) in die Höhe, der im Sommer 2017 nach langem Leiden den Kampf gegen den Krebs verlor.

Im März 2017 lief Bradley Lowery (†6) mit England-Star Jermain Defoe (49, M.) vor dem Länderspiel gegen Litauen im Londoner Wembley-Stadion ein. © David Klein/Cal Sport Media/Zuma/dpa

Von da an waren der Fußball-Profi und der kleine Mann ein Herz und eine Seele. Seit Bradley 18 Monate alt war, kämpfte er tapfer gegen ein Neuroblastom (bösartige Neubildung der Nebenniere).

Defoe besuchte nach dem Heimspiel 2016 den Jungen oft im Krankenhaus, im März 2017 durfte er mit dem Auswahl-Kicker Englands vor dem Länderspiel gegen Litauen im Wembley-Stadion als Einlaufkind auf den Rasen.

Am 30. Juni 2017 sahen sich die beiden ein letztes Mal, der Fußballer besuchte seinen größten Fan, sie kuschelten, versuchten zu lachen und einfach eine gute Zeit zu haben.

Binnen weniger Tage verschlechterte sich der Zustand des kleinen Jungen jedoch dramatisch, er hatte hohes Fieber, große Schmerzen und wurde in ein Hospiz gebracht. Am 7. Juli 2017 endete das viel zu kurze Leben des tapferen Kämpfers.

Erst im April dieses Jahres sprach Defoe in einem Podcast über seine besondere Beziehung zu Bradley: "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht aufwache und an den kleinen Bradley denke, denn seine Liebe war herzerwärmend."