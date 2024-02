Täter drückte ab und floh: Fußballer während des Spiels ermordet!

Cuautla (Mexiko) - Grauenhafte Attacke in Mexiko! Amateurfußballer und Ex-Profi Sergio Alberto Jáuregui (†31) wurde am Sonntagmorgen während eines Freundschaftsspiels erschossen. Anschließend konnte der Mörder offenbar flüchten.

Jáuregui war jahrelang für die Arroceros de Cuautla in der dritthöchsten mexikanischen Liga aktiv und hatte erst 2021 sein letztes Spiel für den Klub bestritten.

Zwar sollen die Rettungskräfte zügig am Tatort gewesen sein, dort hätten sie aber nichts mehr für den Kicker tun können. Der Mexikaner sei sofort tot gewesen.

In der Folge feuerte der unbekannte Täter demnach insgesamt sechs Kugeln auf ihn ab, ehe er auf einem Motorrad schnell wieder das Weite suchte.

Wie die mexikanische Tageszeitung El Universal und das Nachrichtenportal 24 Morelos übereinstimmend berichteten, war der 31-Jährige gegen Ende der Partie in der Stadt Cuautla gerade zur Ersatzbank gegangen, um etwas zu trinken, als sich ein Mann mit einer Schusswaffe näherte.

Zudem stand er auch für den Amateurverein Atlético San Luis Rey auf dem Rasen. Sein Ex-Klub verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement auf Facebook von dem früheren Spielführer.

"Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler und Kapitän Sergio Jauregui, der die Farben unseres Vereins beim vergangenen 'Torneo de los Soles'-Turnier verteidigt hat. Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie", schrieb das mexikanische Team.

"Wir sind dankbar dafür, wie Du für unser Wappen gekämpft und alles auf dem Feld gelassen hast. Genau deswegen werden wir Dich immer in unserem Herzen tragen. Vielen Dank an den 'ewigen Kapitän von Cuautla'", so der Klub weiter.