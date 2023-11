Terrorismus-Verherrlichung? Fußball-Profi in Frankreich festgenommen!

Nizza (Frankreich) - Er teilte kurz nach Beginn des Israel-Kriegs israel-feindliche Inhalte auf Social Media - deshalb wurde OSG-Nizza-Profi Youcef Atal (27) in Polizeigewahrsam genommen! Im Dezember muss er sich vor Gericht verantworten.

Für Youcef Atal (27) hat ein Social-Media-Post ernste Konsequenzen. © UWE KRAFT / AFP

Schon am 16. Oktober war gegen den Algerier eine Untersuchung wegen "Verherrlichung des Terrorismus und öffentlicher Aufstachelung zu Hass oder Gewalt" eingeleitet worden, nun folgte der nächste Schritt.

Wie die lokale Zeitung Nice Matin berichtete, wurde der Rechtsverteidiger am Donnerstagabend von der Polizei in Nizza in Gewahrsam genommen.

Der endgültig erhobene Vorwurf gegen den 27-Jährigen: "Aufstachelung zum Rassenhass aufgrund der Religion"!

Deshalb wurde er am Freitag vor ein Gericht in Nizza gestellt. Zwar wurde Atal gegen eine Kaution von 80.000 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt, darf jedoch vorerst (von Reisen als Fußballprofi abgesehen) das Land nicht verlassen. Am 18. Dezember muss er sich laut Nice Matin vor einem Strafgericht verantworten.