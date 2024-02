Todesdrama um ehemaligen Fußballprofi (†39): An seinem ersten Arbeitstag kippt er um und stirbt

Mounir Hamoud (†39) verstarb an dem Tag, an dem er einen neuen Job bei seinem Herzensverein übernehmen sollte. © IMAGO / Bildbyran

Der Norweger mit marokkanischen Wurzeln freute sich extrem auf einen neuen Lebensabschnitt. Bei seinem Herzensverein Strømsgodset IF sollte er am Montag eine Stelle in der Abteilung der Spitzenspieler-Entwicklung antreten, doch dazu kam es nicht mehr.

Wie der Verein an seinem eigentlich ersten Tag mitteilte, erlitt der 39-Jährige am Morgen einen tödlichen Herzstillstand.

"Dies ist eine brutale und schockierende Nachricht, die uns alle in Strømsgodset, Drammen und die gesamte Fußballfamilie betrifft. Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Mounirs Familie und den Hinterbliebenen, die sich in einer sehr schwierigen Situation befinden. Sie haben einen Vater, Ehemann, Bruder, Sohn und ein liebes Familienmitglied verloren", schrieb der Klub auf seiner Homepage.

Bereits in den vergangenen vier Jahren war er als Leiter für Spielerentwicklung bei NFF Buskerud tätig. Vor Kurzem hatte er einen Vertrag bei dem Verein unterschrieben, bei dem er selbst acht Jahre lang als Spieler auflief.