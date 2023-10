Toni Kroos teilte ordentlich gegen ihn aus: Nationalelf-Kapitän beendet mit nur 32 Jahren seine Karriere

Nun hängt Hazard die Fußballschuhe wirklich an den Nagel. Am Dienstag verkündete er das Ende seiner Laufbahn mit einem längeren Statement auf Instagram.

Werden wohl keine Freunde mehr: Toni Kroos (33, l.) und Eden Hazard (r.). © IMAGO / Shutterstock

Er bedankte sich bei seiner Familie, bei Freunden und Wegbegleitern, die ihn in guten, aber auch schlechten Zeiten immer nahe gewesen sein.

Von den schlechten Zeiten gab es in den vergangenen Jahren bei Real genug. Denn seit seinem Wechsel vor vier Jahren brachte er es gerade einmal auf 76 Spiele für den Gewinner der Champions League 2022. Dabei erzielte er sieben Tore.

Damit konnte er an die 110 Treffer in 352 Spielen für Chelsea und die 50 Buden in 194 Partien für LOSC Lille nicht annähernd anknüpfen.

Als Kapitän der Nationalmannschaft hatte er zuletzt seine Elf bei der WM 2022 in Katar auf den Rasen geführt. Dabei schied die Elf aber ähnlich enttäuschend wie Deutschland in der Vorrunde aus. Die Partie gegen Kroatien am 1. Dezember 2022, in der Hazard gerade einmal für drei Minuten eingewechselt wurde, war sein letzter Auftritt in den Farben seines Landes.

In 126 Spielen hatte der Linksaußen 33-mal für Belgien getroffen. "Jetzt ist es an der Zeit, meine Lieben zu genießen und neue Erfahrungen zu sammeln. Bis bald außerhalb des Spielfelds", verabschiedet sich der Fußballer auf Instagram von seinem Profi-Dasein.