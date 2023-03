Vertrag läuft im Sommer aus: Toni Kroos trifft Entscheidung über seine Zukunft!

Dieses Versprechen überrascht kaum, denn trotz seines fortgeschrittenen Fußball-Alters von inzwischen 33 Jahren gehörte Kroos in der laufenden Saison bislang über weite Strecken zum Stammpersonal. In insgesamt 35 Einsätzen steuerte er außerdem zwei Treffer sowie fünf Vorlagen bei.

Demnach leistete Real-Coach Carlo Ancelotti (63) während eines "Gipfeltreffens" mit dem Weltmeister von 2014 die nötige Überzeugungsarbeit und versicherte dem Routinier, dass er auch in der kommenden Spielzeit eine tragende Rolle in der Schaltzentrale des LaLiga-Giganten spielen werde.

Wie die in königlichen Angelegenheiten für gewöhnlich gut informierte Mundo Deportivo unter Bezugnahme auf Quellen aus dem Vereinsumfeld berichtete, hat sich der ehemalige deutsche Nationalspieler für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages entschieden.

Toni Kroos befindet sich bereits in seiner neunten Saison bei Real Madrid. © OSCAR DEL POZO / AFP

Die Trophäensammlung des gebürtigen Greifswalders, der direkt nach dem WM-Sieg 2014 für 25 Millionen Euro vom FC Bayern München auf die iberische Halbinsel gewechselt war, kann sich ohnehin sehen lassen.

Mit Real gewann er im Laufe von neun Jahren drei spanische Meistertitel, holte satte vier Mal den Henkelpott der Champions League und wurde fünfmal FIFA-Klub-Weltmeister. Nur die Copa del Rey - der spanische Pokal - fehlt dem 106-fachen DFB-Akteur noch in seinem Sortiment.

Auch in der aktuellen Saison droht dort nach der Hinspiel-Pleite (0:1) im Halbfinale gegen den FC Barcelona das Aus. Zudem haben Kroos und seine Kollegen in der Liga derzeit neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und Erzrivalen aus Katalonien. Wenigstens in der Königsklasse könnte der nächste Triumph aber hinzukommen.

Im Achtelfinal-Hinspiel überrollte das weiße Ballett den FC Liverpool im heimischen Anfield mit 5:2 und hat am Mittwoch (21 Uhr) nun beste Karten für den Einzug ins Viertelfinale.