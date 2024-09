Top-Schiedsrichterin will nicht auf Aussehen reduziert werden: "Habe gelitten"

Elbasan (Albanien) - Am heutigen Donnerstag leitet Emanuela Rusta (30) das Spiel der Women's Champions League zwischen Sporting Lissabon und Real Madrid, längst zählt die albanische Schiedsrichterin zur Elite ihrer Zunft. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung kommen ihre Leistungen an der Pfeife oft zu kurz.