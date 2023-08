Torhüter-Clown zieht sich meterlange Leine aus dem Mund, ehe er Elfer pariert

Nahuel Guzmán (37) zog erst an der langen Leine und hielt dann den entscheidenden Elfmeter. © IMAGO / Agencia-MexSport

Im Rahmen des Leagues Cup, einem jährlich stattfindenden Turnier, an dem alle Clubs der US-amerikanischen und kanadischen Fußballliga MLS sowie der Liga MX (mexikanische erste Liga) teilnehmen und einen Monat dauert, trafen am Samstag in der Runde der letzten 32 die Mexikaner in Vancouver (Kanada) auf die Kanadier.

Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Nach den Regularien des Leagues Cup ging es direkt ins Elfmeterschießen.

Die Mexikaner machten ihren Job und trafen fünfmal bei fünf Versuchen. Auch bei den Kanadiern lief zunächst alles nach Plan, nur beim vierten Elfmeter geriet alles aus dem Ruder.

Der Torhüter der Mexikaner, Nahuel Guzmán (37, Argentinien), wartete auf den Schützen Ranko Veselinovic (24, Serbien) von Vancouver. Plötzlich hielt Guzmán seine Hände vor dem Mund, als müsse er aufstoßen.

Dann aber fing der Keeper an, ein sehr dünnes und sehr langes Objekt aus seinem Mund zu ziehen. Es nahm einfach kein Ende! Ist das ein Bandwurm?

Der mexikanische Klub Tigres teilten die Szene auf Twitter.