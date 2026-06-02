Tragischer Unfalltod: Ex-Nationalspieler stirbt mit nur 33 Jahren

Ioannina (Griechenland) - Wieder trauert Griechenland um einen ehemaligen Fußball-Nationalspieler ! Mit gerade einmal 33 Jahren ist Marios Oikonomou an den Folgen eines schweren Motorrad-Unfalls gestorben.

In seiner Laufbahn spielte Marios Oikonomou (†33) unter anderem für den FC Bologna, AEK Athen und den FC Kopenhagen. Zwei Jahre nach seinem Karriereende starb er nun an den Folgen eines Unfalls. © IMAGO / Nicolo Campo

Wie SportDay berichtete, war Oikonomou am 23. Mai auf seinem Motorrad unterwegs gewesen, als er mit einem Auto kollidiert war.

Obwohl er umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo die Ärzte um sein Leben kämpften, erlag er am Montag, neun Tage nach dem Unfall, seinen schweren Hirnverletzungen.

Der Grieche startete seine Karriere bei seinem Heimatverein PAS Giannina, bevor es ihn nach Italien zog. In seiner Zeit beim FC Bologna wurde er dann erstmals für die Nationalmannschaft nominiert, für die er zwischen 2016 und 2018 sechsmal auflief.

2022 krönte er sich mit dem FC Kopenhagen zum dänischen Meister, nur zwei Jahre später gab er dann im Alter von gerade einmal 31 Jahren sein Karriereende bekannt.

"Für mich schließt sich ein sehr schöner Lebensabschnitt, in dem ich das tue, was ich liebe, und gleichzeitig öffnet sich der Weg für neue Ideen und Herausforderungen", erklärte Oikonomou damals - doch sein Weg außerhalb des Profifußballs endete früh unter tragischen Umständen.