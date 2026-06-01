Krebs im fortgeschrittenen Stadium: Jetzt äußert sich Ex-HSV-Profi Keegan

Newcastle - Der frühere HSV -Profi und ehemalige englische Fußball-Nationaltrainer Kevin Keegan (75) ist an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt.

Der ehemalige englische Fußball-Nationaltrainer Kevin Keegan (75) ist an Krebs erkrankt. Die traurige Nachricht wurde bereits im Januar 2026 öffentlich. (Archivfoto) © epa Lindsey Parnaby/dpa

Das teilte der 75-Jährige bei einem Interview vor Publikum in einem Theater in Newcastle mit.

Bereits im Januar hatte Keegans Familie bekanntgegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war, und von "anhaltenden Bauchbeschwerden" gesprochen.

"Ich hatte einen Autounfall und musste deshalb operiert werden", erzählte der einstige Profi des FC Liverpool und von Newcastle United. "Während der Untersuchung für die Operation entdeckten sie, dass ich Krebs habe. Sie sagten, sie hätten einen absoluten Top-Arzt für die Behandlung dessen, was ich habe – Krebs im Stadium IV."

Die Chancen auf Genesung lägen nach Aussage seines Arztes bei 33 Prozent. "Ich dachte, es wären 80 oder 90 Prozent", so Keegan. "Aber im Moment bin ich noch hier."