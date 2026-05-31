Auf dem Weg zum Legenden-Turnier wird er bewusstlos: Ex-Profi stirbt mit nur 43 Jahren
Toulouse (Frankreich) - Der französische Fußball trauert um Bryan Bergougnoux. Der frühere Mittelfeldspieler, der unter anderem für Olympique Lyon und den FC Toulouse kickte, starb am Freitag im Alter von nur 43 Jahren.
Das bestätigte der AC Le Havre, wo der Ex-Profi zuletzt als Co-Trainer von Chefcoach Didier Digard (39) tätig war, in den sozialen Netzwerken.
"Mit unendlicher Trauer hat der HAC vom Tod von Bryan Bergougnoux erfahren", hieß es in dem Statement des französischen Erstligisten. "Der HAC spricht der Familie und den Angehörigen sein tiefstes Beileid aus."
Wie die Tageszeitung "Le Progrès" berichtet, sollte Bergougnoux am Freitag in Toulouse eigentlich an einem Legenden-Turnier teilnehmen. Auf dem Weg dorthin habe er im Auto jedoch das Bewusstsein verloren.
Demzufolge wurde der 43-Jährige umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch nach weiteren Komplikationen verstarb.
Laut dem Bericht litt der ehemalige U21-Nationalkicker der "Équipe Tricolore" seit seinem Karriereende an einem Parotiskarzinom, einer seltenen Krebserkrankung der Ohrspeicheldrüse, und erlitt bereits zuvor einen Schlaganfall.
Bryan Bergougnoux spielte für Olympique Lyon, den FC Toulouse und den FC Tours
Bergounoux stammt aus der Jugend seines Heimatklubs Olympique Lyon und gehörte Anfang der 2000er zur "goldenen Generation" bei OL. Von 2001 bis 2005 holte er vier Meistertitel in der Ligue 1 am Stück und etablierte sich als Youngster langsam aber sicher im Profibereich.
Anschließend ging es zum FC Toulouse, wo der Rechtsfuß in 127 Einsätzen zehn Treffer und elf Vorlagen beisteuerte. Den größten Teil seiner Karriere verbrachte der Offensivakteur jedoch von 2012 bis 2018 beim FC Tours in der zweiten französischen Liga. Beim inzwischen wegen finanzieller Probleme aufgelösten Klub stand er 191 Mal auf dem Rasen (34 Tore, 27 Vorlagen).
Daneben spielte Bergounoux auch noch bei US Lecce in Italien und Omonia Nikosia auf Zypern. 2019 hängte er die Fußballschuhe schließlich an den Nagel und sammelte erste Trainersporen bei Thonon Évian, ehe er kurz vor der Insolvenz noch einmal beim FC Tours anheuerte. Vergangenen Sommer wechselte er schließlich in den Trainerstab von Le Havre.
Der Ex-Profi hinterlässt vier Kinder.
Titelfoto: GUILLAUME SOUVANT / AFP