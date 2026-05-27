Er wurde nur 49 Jahre alt: Ex-Nationalspieler stirbt an ALS

Drama (Griechenland) - Traurige Nachrichten aus Griechenland: Ex-Fußball-Nationalspieler Paraskevas Antzas ist mit nur 49 Jahren verstorben. Der ehemalige Innenverteidiger erlag nach langem Kampf einer ALS-Erkrankung.

Der griechische Ex-Nationalspieler Paraskevas Antzas (l.) starb mit nur 49 Jahren an ALS. © JOE KLAMAR / AFP

Die tragische Botschaft teilte unter anderem sein langjähriger Klub Olympiakos Piräus mit.

"Der Fußballverein Olympiakos nimmt mit tiefer Trauer Abschied von einem großartigen Menschen und Fußballer, Paraskevas Anzas, der das rot-weiße Trikot mit Leidenschaft, Kraft und Würde vertreten hat. Seine Präsenz hat auf dem Spielfeld und bei allen, die ihn kannten, tiefe Spuren hinterlassen", trauerten die Griechen: "Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus."

Wie Sporttime berichtete, war Anzas bereits vor mehreren Tagen in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er schließlich am Montag den Kampf gegen die unheilbare Erkrankung des Nervensystems verlor, an der auch Stephen Hawking (†76) und Eric Dane (†53) gelitten hatten.

In den Jahren zuvor soll er demnach bereits auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen sein.