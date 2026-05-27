Er wurde nur 49 Jahre alt: Ex-Nationalspieler stirbt an ALS
Drama (Griechenland) - Traurige Nachrichten aus Griechenland: Ex-Fußball-Nationalspieler Paraskevas Antzas ist mit nur 49 Jahren verstorben. Der ehemalige Innenverteidiger erlag nach langem Kampf einer ALS-Erkrankung.
Die tragische Botschaft teilte unter anderem sein langjähriger Klub Olympiakos Piräus mit.
"Der Fußballverein Olympiakos nimmt mit tiefer Trauer Abschied von einem großartigen Menschen und Fußballer, Paraskevas Anzas, der das rot-weiße Trikot mit Leidenschaft, Kraft und Würde vertreten hat. Seine Präsenz hat auf dem Spielfeld und bei allen, die ihn kannten, tiefe Spuren hinterlassen", trauerten die Griechen: "Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus."
Wie Sporttime berichtete, war Anzas bereits vor mehreren Tagen in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er schließlich am Montag den Kampf gegen die unheilbare Erkrankung des Nervensystems verlor, an der auch Stephen Hawking (†76) und Eric Dane (†53) gelitten hatten.
In den Jahren zuvor soll er demnach bereits auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen sein.
Paraskevas Antzas verpasste den größten Triumph seines Landes
Antzas zählte zu den prägenden Figuren des griechischen Fußballs in den 2000ern. Mit Olympiakos holte er insgesamt sieben griechische Meistertitel und dreimal den Pokal.
Sein Debüt für die griechische Nationalmannschaft feierte er 1999 und trug zur Qualifikation zur EM 2004 bei, verließ Ende 2003 aber plötzlich aus schwerwiegenden familiären Gründen sowohl Piräus als auch die Nationalmannschaft und verpasste so den größten Triumph Griechenlands überhaupt, den EM-Titel 2004 unter Otto Rehhagel (87).
Kurze Zeit später feierte er dann doch sein Comeback und vertrat Griechenland bei der EM 2008, wo sein Land allerdings den Einzug in die K.-o.-Runde verpasste, und trat daraufhin nach nur 26 Länderspielen für die Hellenen zurück.
Titelfoto: JOE KLAMAR / AFP