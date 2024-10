Tragödie um Fußballer (†31): Verlobte trauert mit rührenden Worten um den Papa ihres Kindes

Verstarb im Alter von nur 31 Jahren: George Baldock. © Joao Matos/AP

"George, die Liebe meines Lebens, mein Seelenverwandter. Der perfekte Vater für unseren wunderschönen Jungen", heißt es zu Beginn des Schreibens, das übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf Social Media veröffentlicht wurde. Zudem sei ein Foto veröffentlicht worden, das sie mit dem gemeinsam Sohn Brody zeigen soll.

Besonders tragisch: Dignam habe außerdem verraten, dass er diese Woche nach Hause fliegen wollte, um den ersten Geburtstag ihres Kindes zu feiern.

"Du hast mich vervollständigt. Du warst meine Welt und wir waren deine, das weiß ich", wird die junge Frau in der britischen Nachrichtenplattform The Independent zitiert.

Baldock war am späten Mittwochabend tot im Swimmingpool seines Anwesens in der griechischen Hauptstadt Athen aufgefunden worden. Seine Partnerin, die in England lebt, hatte stundenlang vergebens versucht, ihn telefonisch zu erreichen.

Die genaue Todesursache ist weiterhin nicht bekannt, ein Fremdverschulden sei nach Angaben der örtlichen Polizei jedoch auszuschließen.