Trainer-Hammer steht kurz bevor: Erik ten Hag soll zurückkehren
Wolverhampton (Großbritannien) - Der bei Bayer 04 in Rekordzeit rausgeschmissene Fehleinkauf Erik ten Hag (55) steht Medienberichten zufolge vor seinem Comeback.
Rund zwei Monate nach seinem Aus bei der Werkself scheint offenbar ein Klub aus England die Fühler nach dem Niederländer ausgestreckt zu haben.
Laut einem Bericht von Sport.de stecke ten Hags Berater aktuell in Verhandlungen mit den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League.
Eine finale Entscheidung über seine Rückkehr auf die Insel sei aber noch nicht gefallen.
Ten Hag war erst im Sommer nach Leverkusen gewechselt und sollte dort das Erbe von Meistertrainer Xabi Alonso (43) antreten. Bereits nach dem zweiten Spieltag (3:3 in Bremen) war für den Niederländer allerdings schon wieder Schluss unterm Bayer-Kreuz.
Neuesten Aussagen von Bayer-Boss Fernando Carro (60) im "Doppelpass" zufolge habe man hinter den Kulissen ebenfalls besprochen, ten Hag schon nach der Niederlage am 1. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim zu entlassen. "Die Spieler wussten überhaupt nicht, was er von ihnen wollte. Das hat einfach nicht gepasst", so der Spanier.
Bei den Wolverhampton Wanderers scheint man vom Bayer-Debakel offensichtlich nichts mitbekommen zu haben.
Titelfoto: Carmen Jaspersen/dpa