Trainer-Hammer steht kurz bevor: Erik ten Hag soll zurückkehren

Wolverhampton (Großbritannien) - Der bei Bayer 04 in Rekordzeit rausgeschmissene Fehleinkauf Erik ten Hag (55) steht Medienberichten zufolge vor seinem Comeback.

Letzter Auftritt von Erik ten Hag (55): Trotz 3:1-Führung in Bremen vergeigt Leverkusen noch das Spiel und geht am Ende in Überzahl mit 3:3 vom Platz. © Carmen Jaspersen/dpa

Rund zwei Monate nach seinem Aus bei der Werkself scheint offenbar ein Klub aus England die Fühler nach dem Niederländer ausgestreckt zu haben.

Laut einem Bericht von Sport.de stecke ten Hags Berater aktuell in Verhandlungen mit den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League.

Eine finale Entscheidung über seine Rückkehr auf die Insel sei aber noch nicht gefallen.

Ten Hag war erst im Sommer nach Leverkusen gewechselt und sollte dort das Erbe von Meistertrainer Xabi Alonso (43) antreten. Bereits nach dem zweiten Spieltag (3:3 in Bremen) war für den Niederländer allerdings schon wieder Schluss unterm Bayer-Kreuz.