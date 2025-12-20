Er hatte nur noch wenige Monate zu leben: Trainer-Legende verstirbt nach schlimmer Diagnose
Norwegen - Gerade einmal sechs Monate blieben ihm noch zum Leben, jetzt ist Trainer-Legende Åge Hareide (72) tot. Der Norweger verlor in der Nacht auf Donnerstag den Kampf gegen den Krebs. Im Juni hatten Ärzte bei dem ehemaligen Coach der norwegischen, dänischen und isländischen Nationalmannschaft einen Hirntumor entdeckt.
Das bösartige Geschwür war nicht operabel, weshalb der 72-Jährige zunächst eine sechswöchige Bestrahlung und Chemotherapie erhielt. Im Januar sollte per CT überprüft werden, wie die Behandlung angeschlagen hat, doch dazu kam es nicht mehr.
"Vater ist heute Nacht zu Hause im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Er hat nun sein letztes Spiel bestritten. Wir sind unendlich dankbar für all die Liebe, die wir während seiner Krankheit erfahren haben", sagte sein Sohn Bendik dem "NRK".
Beim norwegischen Portal hatte Bendik erst vor wenigen Wochen die Erkrankung seines Vaters öffentlich gemacht. Monatelang wusste nur der engste Kreis, dass Hareide an einem Hirntumor litt.
Nach der niederschmetternden Diagnose schaute der Ex-Coach enorm viel Fußball im Fernsehen, besuchte mit seinem Sohn sogar das EM-Qualifikationsspiel der Norweger gegen Italien im Mailänder San Siro.
Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt werden.
Åge Hareide führte Dänemark 2018 ins WM-Achtelfinale
Im September 2024 hatte Åge Hareide seine unglaublich erfolgreiche Laufbahn als Trainer beendet.
Neben den Auswahlteams stand er bei Brondby IF, Rosenborg Trondheim, Viking Stavanger sowie Malmö FF an der Seitenlinie, holte in Norwegen, Dänemark und Schweden jeweils die Meisterschaft.
Der größte Erfolg als Nationaltrainer war das Erreichen des Achtelfinales bei der WM 2018 mit Dänemark. In dem schied das Team nur ganz knapp im Elfmeterschießen gegen den späteren Finalisten Kroatien aus.
"Ich bin zutiefst dankbar für all die Gespräche, die Herzlichkeit und die Weisheit, die er mit uns geteilt hat. Heute Abend haben wir einen großartigen Mann verloren, aber sein Vermächtnis wird in allem weiterleben, wozu er uns inspiriert hat", sagte Kjell Inge Røkke (67) dem NRK.
Er hatte Hareide sein letztes großes Fußball-Erlebnis mit dem Besuch des Spiels Italien gegen Norwegen am 16. November verschafft. Nun trauert er gemeinsam mit der Familie und allen Wegbegleitern um seinen guten Freund.
Titelfoto: Sergei GAPON / AFP