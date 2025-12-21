Brutalo-Rot für Xavi! Ex-RB-Leipzig-Star zieht Tottenham nach unten

London - Hat sich der Wechsel von Xavi Simons (22) von RB Leipzig zu den Tottenham Hotspurs gelohnt? 65 Millionen Euro zahlten die Londoner, um den Mittelfeldmann zu holen. Nach einem halben Jahr macht sich eher Ernüchterung breit.

Xavi Simons (22) verstand offenbar nicht so richtig, warum er vom Platz geschickt wurde. Dabei war die Sache eindeutig. © JUSTIN TALLIS / AFP

Richtig tief in die eh schon offene Wunde schneidet Xavis Brutalo-Rot am Samstag daheim gegen den FC Liverpool.

Die Gastgeber waren eigentlich richtig gut im Spiel, kurz davor, den ersten Treffer zu machen. In der 30. Minute setzte es dann aber beim Niederländer aus.

In einer eigentlich harmlosen Szene wollte Xavis Landsmann Virgil van Dijk (34) in der eigenen Hälfte den Ball zu seinem Keeper zurückspielen. Ohne Vorwarnung rauschte der Ex-Leipziger von hinten an und ging mit ausgestreckter Sohle an die Achillessehne des Verteidigers.

Schiedsrichter John Brooks schaute sich die Szene im Nachgang noch einmal am Monitor an und entschied dann auf glatt Rot für Xavi. Von dem Moment an änderte sich die Partie.

Die Gäste machten zwei Tore, Tottenham konnte nur noch für den Anschluss sorgen und verlor letztendlich mit 1:2. Eben auch, weil die Engländer durch die Rote Karte so lange in Unterzahl spielen mussten.