Brutalo-Rot für Xavi! Ex-RB-Leipzig-Star zieht Tottenham nach unten
London - Hat sich der Wechsel von Xavi Simons (22) von RB Leipzig zu den Tottenham Hotspurs gelohnt? 65 Millionen Euro zahlten die Londoner, um den Mittelfeldmann zu holen. Nach einem halben Jahr macht sich eher Ernüchterung breit.
Richtig tief in die eh schon offene Wunde schneidet Xavis Brutalo-Rot am Samstag daheim gegen den FC Liverpool.
Die Gastgeber waren eigentlich richtig gut im Spiel, kurz davor, den ersten Treffer zu machen. In der 30. Minute setzte es dann aber beim Niederländer aus.
In einer eigentlich harmlosen Szene wollte Xavis Landsmann Virgil van Dijk (34) in der eigenen Hälfte den Ball zu seinem Keeper zurückspielen. Ohne Vorwarnung rauschte der Ex-Leipziger von hinten an und ging mit ausgestreckter Sohle an die Achillessehne des Verteidigers.
Schiedsrichter John Brooks schaute sich die Szene im Nachgang noch einmal am Monitor an und entschied dann auf glatt Rot für Xavi. Von dem Moment an änderte sich die Partie.
Die Gäste machten zwei Tore, Tottenham konnte nur noch für den Anschluss sorgen und verlor letztendlich mit 1:2. Eben auch, weil die Engländer durch die Rote Karte so lange in Unterzahl spielen mussten.
Xavi Simons enttäuschende Statistik bei den Tottenham Hotspurs
Heißt jetzt natürlich auch, dass Xavi gesperrt wird und seine eh schon dürftige Statistik für seinen Klub in diesem Jahr nicht weiter aufbessern kann.
Trotz insgesamt wettbewerbsübergreifend 22 Einsätzen für die Spurs stehen am Ende nur zwei Tore und drei Vorlagen auf dem Konto des 22-Jährigen.
Die Scorer-Flaute ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Londoner in der Tabelle ziemlich abgerutscht sind. Trotz gutem Start findet sich das Team von Trainer Thomas Frank (52) aktuell auf dem dreizehnten Rang wieder. Viel zu wenig für die hohen Ansprüche des Klubs.
Immerhin: In der Champions League sind die Spurs momentan auf Kurs.
In der Vorrunde stehen im Januar nun noch zwei Duelle gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt auf dem Plan. Dann vermutlich wieder mit Xavi auf dem Platz.
