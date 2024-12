Trainer soll Fan geschlagen haben, doch jetzt wittert er eine Verschwörung!

Allerdings hat PAOK inzwischen Berufung eingelegt und zudem in einem Statement harsche Vorwürfe gegen den Verband erhoben.

Bis Ende April darf der Trainer seine Spieler damit nicht mehr in der Kabine oder am Spielfeldrand betreuen, womit er den Rest der regulären Saison und große Teile der Play-offs verpassen würde.

Den Sanktionen vorausgegangen war ein Parkhaus-Vorfall am 18. Dezember nach der 0:1-Pleite seiner Mannschaft im griechischen Pokal bei AEK Athen. Bilder der Überwachungskameras sollen zeigen, wie der rumänische Coach aus dem Bus stürzt und anschließend auf AEK-Fans losgeht.

Răzvan Lucescu (55, 2.v.r.) wird wahrscheinlich eine Weile nicht mehr am Spielfeldrand stehen können. © Yasin AKGUL/AFP

"Die Disziplinarkommission will PAOK zerstören und hat unseren Trainer fast bis zum Ende der Saison suspendiert. Die Entscheidung der Richter ist das Ergebnis einer Politik, die den 'nervigen' Lucescu für alle Übel im griechischen Fußball verantwortlich macht", hieß es in dem Schreiben.

Der Klub bemängelte darüber hinaus die Aufarbeitung des Zwischenfalls, bei der es zu offensichtlichen Fehlern gekommen sei. So soll sich der ebenfalls bestrafte Physiotherapeut Athanasios Kapoulas zum besagten Zeitpunkt noch in der Kabine und gar nicht in der Parkgarage aufgehalten haben.

Das beweise, dass "das Video nicht einmal richtig geprüft wurde, sondern nur die ohnehin sehr fantasievolle Beschwerde von AEK".

Im Interview mit der rumänischen Zeitung Gazeta Sporturilor meldete sich Lucescu auch bereits selbst zu Wort und machte das griechische Fußballsystem für die aus seiner Sicht völlig überzogene Strafe verantwortlich.

"Ich bin wieder einmal davon überzeugt, dass alles, was ich immer gesagt habe, wahr ist. Das System will mich und PAOK angreifen und Athen schützen", so der 55-Jährige. "Wenn etwas Ähnliches woanders passiert, schließen sie die Augen und bemerken nichts."