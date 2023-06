Trainer-Wirrwarr in Spanien: Sieben Minuten zwischen Entlassung und Verlängerung!

Erst der Schock, dann die frohe Botschaft: Coach Sergio Gonzalez (46, M.) darf beim FC Cádiz bleiben. © JORGE GUERRERO / AFP

Am Samstagvormittag ertönte plötzlich ein Paukenschlag in Andalusien. Trotz der halbwegs soliden LaLiga-Saison und dem erreichten Klassenerhalt wandte sich Vereinspräsident Manuel Vizcaíno (57) in einer Video-Botschaft mit ernsten Worten an die eigenen Fans.

"Angesichts der Spekulationen, die es in den letzten Tagen gab, muss ich bestätigen, dass Sergio Gonzalez und sein Trainerstab in der nächsten Saison nicht bei Cadiz sein werden", hieß es in dem 22-sekündigen Clip auf Twitter.

Darüber hinaus kündigte der 57-Jährige "weitere Informationen" bezüglich der offenkundigen Entlassung von Coach Sergio Gonzalez (46) an.

Die sollten schon sieben Minuten später folgen und weitere Fan-Kinnladen runterklappen lassen. In einem zweiten Video sahen die Anhänger nämlich, wie der eben gefeuerte Trainer nach mehrfachem Klingeln eine Haustür öffnete und grinsend vermeldete: "Bleibt ruhig, das Beste kommt noch."

Abgerundet wurde der bizarre Streich mit einer Grafik, die auf eine Verlängerung des Übungsleiters bis 2025 hindeutete.