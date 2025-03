Über 100 Ultra-Gruppen ziehen an einem Strang und verbünden sich gegen Staat

"Brigade Loire" im Visier der Justiz! Das französische Innenministerium droht der Ultra-Gruppe des Fußball-Erstligisten FC Nantes mit einer Auflösung. © SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

In Frankreich will die Exekutive den Ausschreitungen nun entgegenwirken - und das mit einer Zwangsauflösung vereinzelter Gruppen. Gegen die äußerst umstrittene Ausgrenzung regt sich jedoch Widerstand.

129 Szenen verschiedener Klubs ziehen nämlich gemeinsam an einem Strang, wollen kollektiv das drohende Szenario abwenden.

In einem am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Statement des nationalen Fan-Verbandes fordern diese das Innenministerium nämlich dazu auf, von einem Verbot abzusehen.

"Unsere Leidenschaft wird nicht aufgelöst. Sie greifen nicht drei Vereine an. Ihr greift sie alle an", heißt es in der Erklärung, die das äußerst umstrittene Vorhaben gegen die Firma "Brigade Loire" des Erstligisten FC Nantes sowie den beiden Gruppen "Green Angels" und "Magic Fans" von Oberhaus-Konkurrent AS Saint-Étienne scharf kritisiert.

Letztere pflegt neben der Szene von Kroatiens Traditionsklub HNK Hajduk Split eine Freundschaft mit der aktiven Gruppe "Commando Cannstatt 1997" des Bundesligisten VfB Stuttgart, die sich zuletzt in Form von hochgehaltenen Bannern während der Spiele mit den Franzosen solidarisierten.