Übles Foul und Kopfstoß: Als Mats Hummels am Boden liegt, brennen allen die Sicherungen durch

Rom (Italien) - Seit seinem Weggang von Borussia Dortmund steht Mats Hummels (36) ständig im Fokus. Nach monatelangem Bankdrücken darf er bei der AS Rom endlich spielen und sorgte am Sonntagabend indirekt für eine heftige Rudelbildung.

Valentin Castellanos (26, l.) gibt sich unschuldig, hatte aber zuvor dem am Boden liegenden Mats Hummels (36, r.) die Stollen in den Oberschenkel gerammt und einen Kopfstoß verpasst. © IMAGO / Action Plus

Sein Klub führte im heißen Stadtderby gegen Lazio bereits mit 2:0, es lief die Nachspielzeit, als eine üble Aktion zur Eskalation führte.

Valentin Castellanos (26) bekam in der 93. Minute von seinem Mitspieler einen Pass, nahm den Ball an, als Hummels über ihn drüber stürzte. Am Boden liegend rammte der Argentinier mit voller Wucht seine Stollen in den Oberschenkel von Hummels.

Der Deutsche erhob sich daraufhin und packte seinen Gegenspieler am Kragen, schob ihn vor sich her.

Castellanos ließ sich dann auch noch zu einem Kopfstoß hinreißen, der deutsche Innenverteidiger ging zu Boden und hielt sich die Hände vors Gesicht. Binnen weniger Sekunden entwickelte sich eine heftige Rudelbildung.

Nicht nur die Spieler auf dem Rasen, sondern auch die Akteure auf den Bänken stürmten zum Ort des Geschehens. Schiedsrichter Luca Pairetto (40) hatte alle Hände voll zu tun, sich einen Überblick zu verschaffen und die Gemüter wieder zu beruhigen.