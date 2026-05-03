Zwischenfall vor Spitzenspiel: Trainer-Legende Sir Alex Ferguson ins Krankenhaus eingeliefert

Manchester (England) - Sorge um Sir Alex Ferguson (84)! Die schottische Trainerlegende musste ausgerechnet vor dem Spiel seiner "Red Devils" am Sonntag gegen den FC Liverpool ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sir Alex Ferguson (84) klagte vor dem Spiel zwischen Manchester United und dem FC Liverpool am Sonntag über gesundheitliche Beschwerden und kam ins Krankenhaus. © PETER POWELL / AFP

Wie die britische Rundfunkanstalt "BBC" berichtet, besuchte der 84-Jährige die Partie von Manchester United im Old Trafford, wobei er jedoch noch vor dem Anpfiff über Unwohlsein klagte.

Demnach kümmerten sich die Sanitäter zunächst vor Ort um ihn, ehe er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde.

Nach Informationen des Senders gehe es Ferguson allerdings "okay", die Fahrt ins Krankenhaus sei lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Zum genauen Zustand des langjährigen Übungsleiters wollte sich der englische Spitzenklub allerdings nicht äußern. Der Schotte erlitt 2018 eine Hirnblutung und hat seitdem immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Als Coach stand "Fergie" unglaubliche 27 Jahre an der Seitenlinie der "Red Devils", im Klub gilt die Lichtgestalt als bedeutendste Persönlichkeit in der Vereinsgeschichte des Premier-League-Giganten.