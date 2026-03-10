Mit nur 29 Jahren gestorben: Ex-Bundesliga-Star Eduard Löwen trauert um seine Ehefrau
St. Louis - Große Trauer bei Eduard Löwen (29): Die Ehefrau des früheren Bundesliga-Spielers ist am Montag nach langer Krankheit verstorben, bestätigte sein Klub St. Louis City SC. Sie wurde nur 29 Jahre alt.
Auf der Plattform X meldete sich der Verein mit traurigen Worten: "Nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs ist Ilona Löwen heute Morgen, am 9. März 2026, verstorben. Wir trauern gemeinsam mit Edu und allen, die von diesem Verlust betroffen sind, und bitten die CITY-Gemeinde, sie in dieser schweren Zeit in ihren Gebeten zu begleiten."
Für den Klub in St. Louis war Ilona "ein wunderschönes Beispiel für Liebe, Demut und Güte und wird uns sehr fehlen".
Vor rund zwei Jahren machte Eduard Löwen die schwere Krankheit seiner Frau öffentlich und sorgte damit international für große Aufmerksamkeit.
In einer Pressekonferenz sprach der Fußballprofi damals ungewöhnlich offen über die Situation: "Meine Frau hat ernsthafte gesundheitliche Probleme. Es wurde immer schlimmer und musste operiert werden. Dabei kam heraus, dass meine Frau Krebs hat."
Der frühere Bundesliga-Profi stand längere Zeit beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag
Der 29-jährige Mittelfeldspieler Eduard Löwen spielte im deutschen Profifußball unter anderem für Hertha BSC, FC Augsburg, VfL Bochum und den 1. FC Nürnberg.
Insgesamt absolvierte er 78 Partien in der Bundesliga. Seit 2022 steht Löwen beim MLS-Klub St. Louis City SC unter Vertrag und spielt damit in derselben Liga wie Stars wie Lionel Messi (38) und Thomas Müller (36).
Beim 1. FC Nürnberg kam Löwen zwischen 2016 und 2019 auf 65 Pflichtspiele und acht Tore – darunter auch Treffer im Aufstiegsjahr in die Bundesliga unter Trainer Michael Köllner (56). Zudem lief der Mittelfeldspieler mehrfach für die Germany U21 national team auf.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/stlcitysc