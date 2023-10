VAR-Panne = Wiederholungs-Spiel? Konkurrenz macht sich über Klopps Forderung lustig!

Jürgen Klopp (56) hat sich mit seinen tollkühnen Forderungen nach einem Wiederholungsspiel keinen Gefallen getan. © OLI SCARFF / AFP

Das hatte sich Kloppo bestimmt anders vorgestellt! Verschiedenste britische Medien, Funktionäre und andere Klubs sind mit dem aus ihrer Sicht aberwitzigem Wunsch des Liverpool-Coachs so gar nicht einverstanden.

Durchaus nachvollziehbar, denn würde die Football-Association (FA) diesem nachkommen, wäre ein Präzedenzfall geschaffen, der anderen benachteiligten Klubs Tür und Tor bei weiteren VAR-Pannen öffnen würde.

"Klopp hört sich an wie ein Mann, der den Bezug zur Realität verloren hat. Was für ein atemberaubendes Anspruchsdenken und ein außerordentlicher Mangel an Perspektive", zog die Daily Mail über Deutschlands Lieblingstrainer her.

Genau darauf spielt auch Zweitligist FC Watford an, der auf X (ehemals Twitter) eine Spielszene aus 2008 verbreitete, in der der Schiedsrichter wie von Geisterhand auf Tor entschied. Damals gab es noch keinen VAR, um die offensichtliche Fehlentscheidung zu korrigieren.



Aber vielleicht wäre ja 15 Jahre später ein Wiederholungsspiel möglich, fragen die damals benachteiligte FC Watford mit einem Augenzwingern Kontrahenten Reading an, was dieser auf nicht weniger ironischer Weise ablehnt.