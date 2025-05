Verdächtiger Ausruf beim Clásico: Dieser VAR-Satz schmeckt Barça-Fans gar nicht

Der FC Barcelona steht kurz vor dem Gewinn des Meistertitels. © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

Lehnte sich das Referee-Team nun also genau in die andere Richtung, um dem madrilenischen Druck entgegenzuwirken? Die spanische Zeitung "Sport" spekuliert, dass gerade der Druck tatsächlich mit dem "Gott sei Dank"-Ruf in Verbindung stehen könnte, allerdings nicht so, wie zahlreiche Barça-Fans denken.

Stattdessen könnte es sich um einen Ausdruck der Erleichterung darüber handeln, dass dem Gespann das Handspiel nicht durch die Lappen gegangen ist und man den Real-Anhängern somit keine weitere Angriffsfläche bietet. So interpretierte jedenfalls Ex-Schiri Eduardo Iturralde González (58) die Situation.

In Katalonien gibt es aktuell ohnehin eigentlich nur Grund zur Freude. Barça hat sieben Punkte Vorsprung auf den verhassten Erzrivalen aus der Hauptstadt und kann die Meisterschaft mit einem Sieg im Stadtderby gegen Espanyol (Donnerstag, 21.30 Uhr) unter Dach und Fach bringen.

Patzt Real am Mittwoch (0 Uhr) gegen Mallorca, können die Blaugrana sogar schon auf dem Sofa ihren Titel feiern.