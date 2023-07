Verrät ein Kabinen-Foto mit Bellingham einen prominenten Real-Neuzugang?

Madrid - Schon am ersten Trainingstag bei Real Madrid wird Jude Bellingham (20) zum Mittel einer PR-Inszenierung seines neuen Klubs. Alles dreht sich um eine Aufnahme aus der Kabine: Steht der Transfer eines weiteren Weltstars im Raum?

Als am Montag die Königlichen wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison starteten, war natürlich ein Mann dabei: Jude Bellingham erlebte seinen ersten offiziellen Arbeitstag als Spieler von Real Madrid.

Dem aufmerksamen Real-Fan fiel sofort auf, dass das nicht der Spind von Bellingham war, denn dieser hatte sich die Rückennummer Fünf gesichert. Die Neun trug bis Ende abgelaufener Saison Star-Stürmer Karim Benzema (35), ehe er den Abflug in die Wüste machte .

Der Franzose liegt mehr denn je mit seinem Klub PSG im Clinch , liebäugelt mit einem Abgang. Und Real sucht nach dem Benzema-Abgang einen Weltklasse-Mittelstürmer. Könnte also passen.

In vielen Kommentarspalten sind Emojis und Bilder von Schildkröten zu sehen, die als liebevolles Symbol für den PSG-Star stehen. Mit anderen Worten: Halten die Madrilenen Mbappé die Nummer Neun frei?

Benzemas nun vormalige Nummer ist also frei. Doch weshalb präsentiert dann der Klub ein Bild von Ancelotti und Bellingham, auf welchem sie geschickt den Namen neben der Zahl verdecken?

Wenige Stunden nach dem Kabinen-Foto von Ancelotti und Bellingham postete Real ein Videoschnitt von Bellinghams Ankunft des vormaligen Bundesliga-Spielers. Wer dieses gründlich inspiziert, wird gleich am Start feststellen, dass am Spind mit der Nummer Neun kein Name steht.

Noch ist Mbappé nicht verpflichtet. Aber Real tut alles dafür, um die Gerüchte rund um einen möglichen Transfer anzuheizen.