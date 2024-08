Ex-Profi prügelt zweijähriges Mädchen ins Koma und behauptet, es sei aus Puppenhaus gefallen

Der ehemalige Fußballprofi Kiernan Hughes-Mason (32) musste sich wegen einer grausamen Attacke auf ein Kleinkind vor Gericht verantworten. © Screenshot/X/OorRoy

Am Mittwoch wurde der Ex-Profi von der Jury des Basildon Crown Court wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und Kindesmisshandlung für schuldig befunden, wie die Polizei der englischen Grafschaft Essex mitteilte.

Demnach sahen es die Geschworenen als erwiesen an, dass der 32-Jährige die Tochter seiner damaligen Ex-Freundin im Januar 2020 in einem Haus in Westcliff-on-Sea attackiert und ihr so schwere Verletzung zugefügt hat.

Der frühere Jugendspieler des FC Arsenal und von Tottenham Hotspur passte gerade allein auf das junge Mädchen auf, als er aus nicht gänzlich geklärten Gründen die Fassung verlor und das Kleinkind laut Anklage heftig schüttelte und mit dem Kopf mehrfach gegen eine harte Oberfläche stieß.

Anschließend rief er einen Krankenwagen, behauptete gegenüber den Behörden allerdings, dass er während des Vorfalls im Erdgeschoss gewesen und die Zweijährige wohl aus ihrem Puppenhaus gefallen sei.

Das Opfer lag demzufolge zwei Wochen lang im Koma, trug schwere Hirnverletzungen davon und ist bis heute rund um die Uhr auf Pflege angewiesen.

Die medizinischen Gutachter des Gerichts verglichen die erlittenen Blessuren mit denen eines "Verkehrsunfalls in hoher Geschwindigkeit" oder eines "Sturzes aus beträchtlicher Höhe".