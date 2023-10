Vorwurf von Frankreichs Innenminister: Fußball-Star Benzema hat Terror-Kontakte

Paris - Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Lehrer in Arras , der als islamistischer Terrorangriff eingestuft wurde, hat Frankreich am vergangenen Freitag die höchste Terrorwarnstufe im gesamten Land ausgerufen. Zur Erörterung der aktuellen Lage war Innenminister Gérald Darmanin (41, UMP) bei Fernsehender " CNews " zu einem Interview geladen.

Karim Benzema (35) soll schon seit geraumer Zeit Kontakte zur Muslimbrüderschaft haben, wie Frankreichs Innenminister nun öffentlich sagte. © AFP

Im Rahmen dessen erhob der Politiker schwere Vorwürfe gegen Fußball-Star Karim Benzema (35).

"Seit einigen Wochen interessiere ich mich besonders für ... Benzema steht, wie wir alle wissen, in bekannter Verbindung mit der Muslimbrüderschaft. Wir greifen eine Hydra an, die die Muslimbrüderschaft ist, weil sie einen atmosphärischen Dschihadismus liefert, wie Gilles Kepel sagte", so Darmanin.

Warum wurde er überhaupt auf Benzema angesprochen? Der Star-Stürmer, der im Sommer von Real Madrid nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad FC gewechselt war, hatte am Sonntag auf "X" (ehemals Twitter) einen Palästina-unterstützenden Post abgesetzt.

"Wir beten für die Menschen in Gaza, die wieder einmal Opfer dieser ungerechten Bombardierungen geworden sind, die weder Frauen noch Kinder verschonen", hieß es auf seinem Profil.

Auf diese Wortmeldung angesprochen, reagierte der Innenminister mit seinen Vorwürfen. Laut ihm ist es also seit Jahren in Frankreich schon bekannt, dass Benzema Kontakte zur Muslimbrüderschaft pflegt.