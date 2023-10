Kurz vorm Anpfiff in der Champions League: Star-Team weigert sich zu spielen und fliegt nach Hause

Iran - Im Sommer wechselten die Fußball -Stars dieser Welt reihenweise nach Saudi-Arabien. Dort kassieren sie das große Geld, müssen aber auch damit leben, dass nicht alles so läuft, wie sie es bisher aus ihrer Karriere kennen.

Die Mannschaft rund um Star-Stürmer Karim Benzema (35, hinten rechts) reiste vor dem Anpfiff aus dem Iran ab. © IMAGO / MB Media Solutions

So mussten jetzt Frankreichs Goalgetter Karim Benzema (35) sowie seine berühmten Teamkollegen N'Golo Kanté (32), Luiz Felipe (26) und Fabinho (29) unverrichteter Dinge vom Auswärtsspiel ihres Klubs Al-Ittihad abreisen.

Die Mannschaft war ganz normal einen Tag vor dem am Montag geplanten Match in den Iran gereist, um dort gegen Sepahan FC anzutreten. Am Montagabend absolvierte das Team dort das Abschlusstraining.

Wie "Arab News" berichtet, fielen den Verantwortlichen und auch einigen Spielern von Al-Itthad dann einen Tag später, kurz vor dem Match, plötzlich aber drei riesige Statuen am Rasen auf, die die Gemüter der Saudis erhitzten.

Denn dort abgebildet war der ehemalige hochrangige Militäroffizier des Irans, Ghassem Soleimani. Der General der Revolutionsgarden war am 3. Januar 2020 durch einen Drohnenangriff der US im Irak getötet worden.

Schon seit langer Zeit herrschen politische Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Das Auswärtsspiel von Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo (38) am 19. September in Teheran war das erste Match auf iranischem Boden gegen eine Saudi-arabische Mannschaft seit Jahren.