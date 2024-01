Wanda Nara packt über Liebesleben mit Mauro Icardi aus: "Matratze war futsch"

Mauro Icardi (30) und Wanda Nara (37) stellen ihre Liebe gerne zur Schau. © Screenshot/Instagram/wanda_nara

Wanda Nara ist nicht nur ein bekanntes Model und Influencerin, sondern auch die Ehefrau von Fußballstar Mauro Icardi. Im Podcast "Rumis" plauderte sie nun pikante Details über das Sex-Leben ihres Ehemanns aus und wie die beiden zusammenkamen. Eine Matratze hat es wohl nicht überlebt.

Bevor sich der 30-Jährige so richtig an die Argentinierin binden konnte, hatte der Womanizer wohl recht häufig wechselnden Damenbesuch. "Er hat alles flachgelegt, was es in Europa gab", erzählte Wanda über ihren Mann.

Als sie erstmals in seinem damaligen Apartment in Mailand war, sei der Parkettboden von den Absätzen der High Heels komplett zerkratzt gewesen, weil quasi jeden Tag eine Andere aufgetakelt zu Besuch kam.

"Es mögen 200 Frauen gewesen sein", glaubt die 37-Jährige.