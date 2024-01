Wegen "Singkontrollen" bei der Nationalelf: Verband verklagt TikToker!

Nach Ansicht des Schweizer Fußballverbandes (SFV) hat der TikToker mit seinen Tiraden so gegen die Rassismus-Strafnorm Art. 261bis des Strafgesetzbuchs verstoßen, weshalb kurz nach dem Jahreswechsel eine Vorladung in seinen Briefkasten flatterte.

Schweiz-Kapitän und Leverkusen-Star Granit Xhaka (31) soll seinen Verband zu der Klage animiert haben. © Fabrice COFFRINI / AFP

"Es ist jedem freigestellt, ob er das Nichtsingen der Hymne als gut oder nicht gut befindet. Humor und Parodie enden aber dort, wo die Würde eines Menschen verletzt oder Menschen erniedrigt werden", erklärte SFV-Kommunikationsdirektor Adrian Arnold (50) dazu gegenüber der Tageszeitung Blick.

Und er fügte an: "In diesem Fall beleidigt, erniedrigt und hetzt der Autor öffentlich gegen Nati-Spieler von uns, deren Familien einen Migrationshintergrund haben, also aufgrund derer Herkunft. Das ist Rassismus, den wir im SFV in keinem Fall tolerieren – nicht im Fussball und nicht anderswo in unserer Gesellschaft."

Laut dem Bericht habe der SFV dem selbsternannten Satiriker zunächst eigentlich keine größere Bühne bieten wollen, allerdings sollen die Profis um Bundesliga-Star Granit Xhaka (31) und Ex-Bayern-Kicker Xherdan Shaqiri (32) auf ein Vorgehen gegen die Videos gedrängt haben.

Als sich Casorelli im vergangenen Sommer zur U21-Europameisterschaft dann auch noch die Nachwuchs-Schweizer vornahm, sei dem Verband der Kragen geplatzt und die Anzeige wegen Rassendiskriminierung und Aufruf zum Hass rausgegangen.