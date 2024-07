Wer will die Three Lions trainieren? So absurd sucht England einen neuen Nationaltrainer!

Scheiterte zweimal in Folge im EM-Finale und reichte dann seinen Rücktritt ein: Ex-England-Coach Gareth Southgate (53). © Christian Charisius/dpa

Nach dem Rücktritt von Southgate ist die oberste Priorität beim englischen Fußballverband derzeit, einen neuen Nationaltrainer zu finden, schließlich steht in sieben Wochen bereits das nächste Länderspiel der Three Lions in der Nations League an.

Dabei will sich die FA aber offenbar nicht nur darauf verlassen, dass sie von selbst auf den richtigen Kandidaten zugeht: Auf der Homepage des Verbands findet sich nämlich eine Stellenausschreibung für die Position als Cheftrainer der englischen Männer-Nationalmannschaft!

Um sein Interesse zu signalisieren, muss man nur eine Mail an den zuständigen Mitarbeiter schicken.

Im Grunde genommen kann sich also jeder Mensch auf die Stelle bewerben, um das klar formulierte Ziel zu verfolgen: mit der englischen Nationalmannschaft ein großes Turnier zu gewinnen und konstant zu den besten Mannschaften der Welt zu gehören!