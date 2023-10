Wettskandal weitet sich aus: Italien schickt zwei Stars nach Hause!

Turin (Italien) - Der sich anbahnende Wettskandal in Italien zieht offenbar weitere Kreise, als zunächst angenommen. Die Turiner Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen die beiden Nationalspieler Nicolò Zaniolo (24) und Sandro Tonali (23), weshalb der Verband nun reagiert hat.

Sandro Tonali (23) avancierte mit seinem Wechsel im Sommer zum teuersten Italiener der Geschichte. © GABRIEL BOUYS / AFP

Das Duo wurde von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) "zu ihrem eigenen Schutz" zurück zu ihren jeweiligen Vereinen geschickt, wie aus einer offiziellen Mitteilung vom Donnerstagabend hervorgeht.

Die betroffenen Akteure hatten sich zuvor mit der "Squadra Azzurra" im Trainingszentrum in Florenz auf die anstehenden Länderspiele gegen Malta (Samstag, 20.45 Uhr) sowie England (Dienstag, 20.45 Uhr) vorbereitet.

Allerdings ist der Verband demnach der Überzeugung, dass "die beiden Spieler in dieser Situation nicht in der nötigen Verfassung sind, um die in den nächsten Tagen geplanten Verpflichtungen zu erfüllen".

Am Donnerstagnachmittag waren Zaniolo und Tonali außerdem von der Turiner Staatsanwaltschaft Ermittlungsbescheide überstellt worden. Im Zuge des Treffens soll es auch zu ersten Befragungen gekommen sein, wie der italienische Journalist Gianluca Di Marzio (49) berichtet.

Während der Verband den Grund der Untersuchung noch nicht bestätigt hat, schreibt der für gewöhnlich gut informierte Experte, dass es um eventuelle Spielmanipulationen im Zusammenhang mit Sportwetten gehen soll.