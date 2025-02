"Wie Müll entsorgt": PETA bittet Ronaldo um Hilfe für Hunde in Not

Ob Cristiano Ronaldo (40) der Bitte der Tierschutzorganisation PETA nachkommt? © Fayez Nureldine / AFP

In einem offenen Brief an den Stürmer vom Al-Nassr FC weist der britische Ableger der Tierschutz-Kämpfer zunächst auf das aktuell stattfindende Massenschlachten von Hunden in Marokko hin.

Das nordafrikanische Land fungiert als Co-Gastgeber der WM 2030, die daneben auch in Ronaldos Heimat Portugal, Spanien sowie mit je einem Spiel in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen wird.

In Vorbereitung auf den großen Zustrom von Touristen sollen in Marokko demnach rund drei Millionen Hunde "von den Straßen gefegt und wie Müll entsorgt" werden, schreibt PETA.

"Welpen werden von ihren Müttern getrennt und vor den Augen von entsetzten Kindern erschossen", heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Organisation appelliert daher an "die Fußball-Ikone und den Hunde-Liebhaber" Ronaldo, der bereits in der Vergangenheit ein signiertes Trikot zugunsten eines bedürftigen Tierheims in Portugal versteigert hat. "CR7" soll doch bitte einen Teil seines Jahresgehalts von rund 200 Millionen Euro spenden, um so die Finanzierung von Kastrationskliniken zu fördern.

So könne die Überpopulation von Hunden in Marokko gestoppt und das grausame Töten verhindert werden.