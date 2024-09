Wieder ohne Einsatz: Mats Hummels wird vom Italien-Jobber zum Bankhocker!

Es ist die vierte Partie, in der Hummels im Aufgebot der AS Rom steht und nicht mit Spielzeit beglückt wird.

Noch kann Hummels trotz Reservistendaseins lächeln. © Domenico Cippitelli/Ipa Sport/LiveMedia/IPA/dpa

Und eigentlich war der Plan auch darauf ausgelegt, dass Hummels in jener Woche sein Debüt geben sollte.

Juric hatte zuvor getönt: "Mario Hermoso [zweiter Last-Minute-Neuzugang neben Hummels, Anm.d.Red.] und Mats Hummels werden in diesen drei Spielen ihre Chancen bekommen. Sie haben zwei sehr gute Trainingseinheiten hinter sich, auch wenn sie noch nicht in einer Top-Verfassung sind."

Letzter Umstand ist nicht von der Hand zu weisen - Hummels stand zuletzt am 1. Juni in einem Fußball-Spiel auf dem Platz. Es war das verlorene Champions League-Finale gegen Real Madrid (0:2).

Besonders bitter für den Ex-Dortmunder: Auch ein gebührender Empfang vor den frenetischen Roma-Fans fiel dadurch ins Wasser, obwohl der Verein drei Heimspiele nacheinander im legendären Olimpico di Roma hatte.

Gut möglich, dass Hummels am Donnerstag endlich seine Chance erhält - dann tritt die Roma in der Euro League bei Elfsborg in Schweden an.