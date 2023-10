Wilde Partyexzesse: Ex-Nachbar mit schweren Vorwürfen gegen Neymar!

Der Star-Stürmer hatte vor seinem Wechsel im Sommer zum saudi-arabischen Al-Hilal bei Paris Saint-Germain gespielt und sechs Jahre lang in der französischen Hauptstadt gelebt.

Offenbar auf und neben dem Platz lautstark unterwegs: Neymar (31).

"Wir haben Frauen auf Portugiesisch schreien hören, während sie die Korken knallen ließen. Er hat große Projektoren gehabt, die mitten in der Nacht alles bei uns erleuchtet haben", beklagte er sich.

"Jedes Wochenende wurde locker bis 4 Uhr gefeiert. Vor allem an Spieltagen im Sommer. Die Musik war so laut, dass ich das Gefühl hatte, die Party wäre in meinem Wohnzimmer."

Anrufe bei der Polizei wegen Ruhestörung blieben letztendlich wirkungslos, schließlich konnte der Ex-PSG-Star die Strafe dafür leicht aus der Porto-Kasse bezahlen.

Das Fazit nach Neymars Umzug gen Saudi-Arabien: "Wir sind froh, dass er weg ist."

Ob der Flügelflitzer seine Party-Eskapaden in der Wüste fortsetzt? Aktuell fällt er mit einem Kreuzband- und Meniskusriss, den er sich in der WM-Qualifikation mit Brasilien zugezogen hat, ohnehin längerfristig aus. Mehr Zeit fürs Feiern dürfte er also erst einmal haben.