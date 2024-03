"Wir hinterlassen tote Menschen": WM-Held muss um Familie bangen!

Ángel Di María (36) wurde in einer ekelhaften Morddrohung vor einer Rückkehr in seine Heimat gewarnt. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Das berichten die Associated Press und die Buenos Aires Times übereinstimmend.



Demnach warfen Unbekannte in den frühen Morgenstunden am Montag ein in eine Plastiktüte verpacktes Schreiben aus einem grauen Auto in die geschlossene Wohnanlage, wo unter anderem die Mutter des Profifußballers leben soll.

Der verstörende Brief habe eine deutliche Morddrohung für den Fall beinhaltet, dass der 36-Jährige zu seinem Jugendklub Rosario Central zurückkehre.

"Es wurden Fingerabdrücke genommen, Überwachungskameras untersucht und Zeugenaussagen aufgenommen", erklärte ein Behördensprecher der BA Times.

Der gesicherte Komplex befinde sich in der Nähe von Rosario, der Geburtsstadt des Flügelstürmers von Benfica Lissabon. Di María sei bei Besuchen selbst regelmäßig dort anzutreffen, außerdem sollen noch weitere Familienmitglieder in der Siedlung wohnen.



Der 137-fache Nationalkicker der "Albiceleste" hatte erst kürzlich mit einer Rückkehr in seine Heimat geliebäugelt, dabei allerdings auch die Missstände und insbesondere die hohe Kriminalitätsrate in der Region angesprochen.