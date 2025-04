Wurfgeschosse auf Schiri, üble Beleidigungen! DFB-Star Rüdiger sorgt für unfassbaren Skandal

Antonio Rüdiger (32, l.) verlor kurz vor Ende des Spiels völlig die Nerven © JOSEP LAGO / AFP

Was war passiert? In der 116. Minute hatte Barcelona das 3:2 erzielt, kurz vor Ende der Verlängerung lief Kylian Mbappé (26) dann aussichtsreich auf den Barça-Kasten zu.

Ein Kontakt mit Eric García (24) sorgte aber dafür, dass Schiedsrichter Ricardo de Burgos Bengoetxea (39) die Szene wegen eines Offensivfouls abpfiff, weshalb der zuvor ausgewechselte Rüdiger auf der Bank ausrastete. Ein Geschoss flog von der Real-Bank auf den Rasen in Richtung des Unparteiischen.

Daraufhin zeigte de Burgos Bengoetxea dem Abwehrhünen und Lucas Vázquez (33), der sich ebenfalls lautstark über die Entscheidung aufgeregt hatte, die Rote Karte - und Rüdiger explodierte.

Der Nationalspieler musste von einem Real-Mitarbeiter zurückgehalten werden, weil er auf den Referee losgehen wollte.

Die feste Umklammerung hinderte den 32-Jährigen allerdings nicht daran, de Burgos Bengoetxea eine Reihe übler Beleidigungen auf Deutsch an den Kopf zu werfen. Dann realisierte er wohl, dass er weitere Wurfgeschosse am Körper trug, denn er riss sich Eisbeutel vom Knie ab und feuerte diese ebenfalls erneut in Richtung des Schiedsrichters.