Zweitliga-Maskottchen sexuell belästigt? "Amber" will nicht mehr zu den Fans!

Kingston upon Hull (England) - Sogar niedliche Maskottchen sind vor dem Fehlverhalten mancher Fans offenbar nicht gefeit. Der englische Zweitligist Hull City hat nach einem ekelhaften Zwischenfall nun Konsequenzen gezogen und Ermittlungen eingeleitet.

Die Tiger-Herde aus Amber (r.) und Roary ist schon seit Jahren für Hull City im Einsatz. © IMAGO / PA Images

An Spieltagen der zweitklassigen Championship sorgt das Tiger-Duo Amber und Roary im MKM-Stadion eigentlich für gute Stimmung unter den Fans des Vereins, der aufgrund der traditionell schwarz-bernsteinfarbenen Trikots auch "The Tigers" genannt wird.

Allerdings soll die Wildkatzen-Dame im Endspurt der abgelaufenen Saison von einem Anhänger "unangemessen angefasst" worden sein, wie zuerst der Daily Star berichtete.

Der Vorfall löste in der Folge großen Aufruhr in den sozialen Netzwerken aus und wurde demnach bereits am 26. April bei einer Sitzung des lokalen Fan-Ausschusses zur Sprache gebracht.

Nach Informationen der britischen Tageszeitung The Sun arbeitet der Klub aus Kingston upon Hull in Yorkshire inzwischen auch mit der Polizei zusammen und untersucht die mutmaßliche Straftat.

Darüber hinaus würden sich die beiden Maskottchen wegen der gemachten Erfahrung mittlerweile weigern, zu den Anhängern auf die Nordtribüne der Arena zu gehen, wie aus dem Statement einer Fan-Vertreterin hervorgeht.

"Wir nehmen solche Vorfälle sehr ernst und dulden keinerlei unsoziales Verhalten", hieß es außerdem in einer Stellungnahme seitens Hull City.