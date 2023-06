Fußball-Profi wechselt in die Bundesliga: Doch der eigentliche Star ist seine Freundin!

Stuttgart - Im Netz ist sie schon lange ein Star. Weil ihr Freund jetzt ziemlich sicher in die Bundesliga wechselt, reden plötzlich aber auch ganz viele Fußball-Fans über Melissa Deines (27).

Seit rund drei Jahren sind Robin Hack (25) und Melissa Deines (27) ein Paar. © Bildmontage: Instagram/melissadeines, IMAGO / Ulrich Hufnagel

Ihr Freund Robin Hack (24) sorgt dafür, dass seine Beauty-Freundin in der Sportwelt Gesprächsthema ist.

Der Mittelfeldspieler aus Pforzheim stieg zwar in der Relegation mit Arminia Bielefeld in die 3. Liga ab, doch sein persönlicher Fahrstuhl rauscht nicht in den Keller, sondern schießt nach oben:

Der Stürmer soll nach Informationen der SportBild bereits einen Vertrag bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach unterschrieben haben.

Im Gepäck hat er seine Influencer-Freundin, am Mittwoch ließ das Paar sogar die Baby-Bombe platzen: Die beiden, die seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, verkündeten auf Instagram, dass sie Eltern werden. "Unsere kleine Familie wächst", schrieben sie und zeigten zwei Ultraschallbilder in die Kamera.

Melissa folgen satte 635.000 Menschen auf der Social-Media-Plattform. Mittlerweile hat das Bikini-Model ihr Hobby zum Beruf gemacht.