Fußball-Tragödie: 29-jähriger Landesliga-Kicker stirbt nach Spiel

Kilb (Österreich) - Der niederösterreichische Fußball ist durch einen tragischen Todesfall erschüttert worden.

Alle Bemühungen des Rettungsdienstes blieben ohne Erfolg, Robert Kaminger (†29) verstarb. (Symbolfoto) © Benjamin Liss/dpa

Wie der ASK Ybbs tags darauf bekannt gab, sei der Stammspieler Robert Kaminger (†29) nach dem Landesliga-Derby gegen den SCU GLD Kilb am Sonntag unerwartet verstorben.

Demnach habe der 29-Jährige in der 52. Minute über stechende Brustschmerzen geklagt, weshalb die Betreuer sofort eingegriffen und ihn zunächst vom Spielfeld begleitet hätten. In der Kabine habe sich der Zustand des Kickers jedoch weiter verschlechtert, zudem sei es zu Übelkeit gekommen, weshalb der Notruf verständigt und er in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

Den Vereinsangaben zufolge hätten die Ärzte das Leben des Mannes allerdings nicht mehr retten können.