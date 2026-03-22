Gewalt-Eklat bei Junioren-Kick: Trainer streckt Schiri mit Kopfstoß nieder
Lissabon (Portugal) - Der portugiesische Nachwuchsfußball ist von einer Brutalo-Attacke erschüttert worden.
Während der "U11"-Partie des Lissaboner Fußballverbands zwischen Ponte de Frielas und Bobadelense griff ein Trainer den Schiedsrichter brutal an, wie ein am Samstag veröffentlichter Facebook-Clip zeigt.
Der Bobadelense-Coach, später als Vasco Rafael Jesus Lourenço (46) identifiziert, läuft auf dem Video gezielt in Richtung des Unparteiischen, versetzt ihm dann unvermittelt einen Kopfstoß und bringt ihn so zu Boden.
Was danach geschieht, ist unklar, da der achtsekündige Clip nur die Kopfstoß-Attacke festhält.
Kopfstoß-Eklat: Klub stellt Nachwuchstrainer frei
Nach Angaben von "Record" habe der Verein den 46-Jährigen nach Bekanntwerden des erschreckenden Vorfalls umgehend entlassen. Dies bestätigte auch dessen Klub selbst in einer Stellungnahme: Der Trainer, der den Schiri attackiert hatte, sei von seinen Aufgaben entbunden.
"Wir entschuldigen uns aufrichtig beim beteiligten Schiedsrichter, bei Ponte Frielas, bei den Athleten, ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten, beim Lissabonner Fußballverband und beim Schiedsgericht", erklärte der Verein.
"Wir bekräftigen unser Engagement für Sicherheit, Respekt und Fair Play, die Grundpfeiler unserer täglichen Arbeit."
Welche weiteren Konsequenzen dem Brutalo-Angreifer drohen, ist nicht bekannt. Der Disziplinarrat des Lissabonner Fußballverbands wird den Vorfall prüfen und entsprechend reagieren.
Titelfoto: Facebook/Screenshot, De Olho