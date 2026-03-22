Gewalt-Eklat bei Junioren-Kick: Trainer streckt Schiri mit Kopfstoß nieder

Lissabon (Portugal) - Der portugiesische Nachwuchsfußball ist von einer Brutalo-Attacke erschüttert worden.

Aufnahmen zeigen den Bobadelense-Trainer beim Kopfstoß. © Facebook/Screenshot, De Olho

Während der "U11"-Partie des Lissaboner Fußballverbands zwischen Ponte de Frielas und Bobadelense griff ein Trainer den Schiedsrichter brutal an, wie ein am Samstag veröffentlichter Facebook-Clip zeigt.

Der Bobadelense-Coach, später als Vasco Rafael Jesus Lourenço (46) identifiziert, läuft auf dem Video gezielt in Richtung des Unparteiischen, versetzt ihm dann unvermittelt einen Kopfstoß und bringt ihn so zu Boden.

Was danach geschieht, ist unklar, da der achtsekündige Clip nur die Kopfstoß-Attacke festhält.