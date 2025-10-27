Gewalt-Eskalation nach Abpfiff: Amateur-Kicker schlagen und treten aufeinander ein

Lappersdorf - Eskalation im Amateurfußball: Ein Spiel in der Oberpfalz ist in eine Schlägerei zwischen Spielern zweier örtlicher Vereine ausgeartet. Ein Spieler landete im Krankenhaus, mehrere Beteiligte flüchteten.

Nach dem Abpfiff eskalierte die Situation. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei Brüderpaare aus den Teams, wie die Polizei mitteilte.

Wie genau es zu der Eskalation auf dem Fußballplatz in der Eichenstraße im Lappersdorfer Ortsteil Lorenzen am Sonntag kam, war zunächst nicht bekannt.

Einer der Spieler sei mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden. Gegen ein Brüderpaar wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Laut Polizei wurde auf ein Opfer mit Stollenschuhen eingetreten.

Es sei auch möglich, dass im Laufe der Untersuchung noch gegen weitere Beteiligte Ermittlungen aufgenommen würden, so ein Sprecher der Polizei.