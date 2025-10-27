Gewalt-Eskalation nach Abpfiff: Amateur-Kicker schlagen und treten aufeinander ein
Von Malin Wunderlich und Benedikt Zinsmeister
Lappersdorf - Eskalation im Amateurfußball: Ein Spiel in der Oberpfalz ist in eine Schlägerei zwischen Spielern zweier örtlicher Vereine ausgeartet. Ein Spieler landete im Krankenhaus, mehrere Beteiligte flüchteten.
Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei Brüderpaare aus den Teams, wie die Polizei mitteilte.
Wie genau es zu der Eskalation auf dem Fußballplatz in der Eichenstraße im Lappersdorfer Ortsteil Lorenzen am Sonntag kam, war zunächst nicht bekannt.
Einer der Spieler sei mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden. Gegen ein Brüderpaar wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Laut Polizei wurde auf ein Opfer mit Stollenschuhen eingetreten.
Es sei auch möglich, dass im Laufe der Untersuchung noch gegen weitere Beteiligte Ermittlungen aufgenommen würden, so ein Sprecher der Polizei.
Streit eskaliert nach Fußballspiel: Polizei sucht Zeugen
Die beiden Tatverdächtigen seien zunächst mit dem Auto vom Tatort geflohen und erst nach Aufforderung der Polizei wieder zum Platz zurückgekehrt. Dabei sollen sie auf Passanten zugefahren sein, die sie stoppen wollten.
Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 0940293110 bei der Polizeiinspektion Regenstauf zu melden.
